مروحيات "الصياد الليلي" و"التمساح" تشارك في مناورات "قوقاز-2020"

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مروحيات هجومية من طراز "مي-28" (الصياد الليلي) و"كا-52" (التمساح) تابعة لطيران الجيش شنت هجومًا صاروخيًا على العدو الافتراضي في ساحة تدريب كابوستين يار بالقرب من أسترخان أثناء مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "قوقاز-2020".

وقالت وزارة الدفاع إن "عشرين مروحية هجومية من طراز مي-28 وكا-52 تابعة لمجموعة طيران الجيش أطلقت ضربة صاروخية على أهداف تحاكي معدات مدرعة وقوة بشرية لعدو افتراضي، باستخدام صواريخ 80 ملم غير موجهة وأسلحة صغيرة ومدافع. كما عملت مروحيات النقل على نقل قوات الإنزال الجوي".

وفي الوقت نفسه، قام جنود من تشكيل جبال نوفوروسيسك المحمول جواً، كجزء من المرحلة التحضيرية لتدريبات "قوقاز – 2020"، بتدمير أكثر من 100 دبابة وأهداف جوية للعدو الافتراضي على مسافة تصل إلى كيلومترين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن إطلاق النار "تم على أهداف تحاكي دبابة متحركة وطاقم قاذفة قنابل مضادة للدبابات ومدفعية على مسافة تصل إلى ألفي متر. كما أطلقت أطقم الدبابات النيران أثناء تحركها.

تم إصابة الأهداف المتحركة على الأرض من خلال باستخدام دبابات تي-72بي3، والأهداف الجوية باستخدام مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم "كورد".

يذكر، مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "قوقاز -2020" بدأت، يوم الاثنين، في ساحات التدريبات العسكرية في جنوب روسيا، بمشاركة أكثر من 80 ألف شخص. وتحدثت وزارة الدفاع عن المهام الموكلة للمشاركين في المناورات.