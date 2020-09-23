ما هي الأسلحة السوفييتية التي استخدمت في الحرب العراقية الإيرانية

قبل أربعين عامًا، بدأت واحدة من أطول الحروب وأكثرها دموية في النصف الثاني من القرن العشرين - الحرب الإيرانية العراقية. في 22 أيلول / سبتمبر، غزت القوات العراقية إيران. قبل ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة على الحدود.

استخدمت الأطراف آلاف العينات من مختلف المركبات المدرعة والمدفعية ومئات الطائرات المقاتلة والمروحيات خلال الأعمال القتالية. كما دارت معارك شرسة في البحر.

استخدم العراق في البداية أسلحة تم شراؤها من الاتحاد السوفييتي ودول حلف وارسو. على سبيل المثال، دبابات "تي-55" و"تي-62" و"تي-72". وقد تم نشر الأخيرة في المعركة في المرحلة الأولى من العمليات الهجومية. كما باعت فرنسا مقاتلات ميراج "F1" ومروحيات من طراز SA.342 Gazelle للعراقيين.

أثارت تصرفات صدام حسين استياءً في موسكو، وانقطعت الإمدادات عن العراق لفترة طويلة. نتيجة لذلك، اضطرت بغداد إلى اللجوء إلى الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وكذلك الصومال وشمال اليمن، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كان الجيش الإيراني مسلحًا بشكل أساسي بمعدات أمريكية وبريطانية. ومع ذلك، وفقًا للخبير العسكري يوري لامين، في عهد الشاه، كان هناك عدد قليل "تي-55" و"بي إم بي-1" و"بي تي إر-152" و"بي تي إر-50بي كي" و"بي تي إر-60بي بي".

استخدم للدفاع الجوي مدافع ذاتية الدفع "3إس أو-57-2" و"3إس أو-23-4". من المدفعية - أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "بي إم-21" (غراد( ومدفعية ومدافع هاوتزر "إم-46" و"دي-30" و"دي-20".

كما تم استخدام السيارات السوفييتية على نطاق واسع "غاز-66" و"أورال-375" و"زيل-157" و"كراز-255" و"ماز-537".

وقعت إيران مع الدول الغربية عقود كبيرة بشأن المركبات المدرعة الثقيلة، مثل دبابات Chieftain والطائرات المقاتلة. كانت إيران هي التي حصلت على أحدث طائرات F-14 في ذلك الوقت. منذ بداية عام 1980، كان من المتوقع تسليم 160 طائرة من طراز F-16، بالطبع ، بعد الثورة ، فسخت هذه الصفقة.

من الغريب أن إيران كانت في ذلك الوقت تعتبر الدولة الثالثة في العالم من حيث أسطول المروحيات. حصلت على 202 مروحية هجومية من طراز AH-1J Cobra International ، تم تجهيز بعضها بنظام سلاح مضاد للدبابات معTOW ATGM. بالإضافة إلى 90 مروحية للنقل من طراز CH-47C Chinook ، و 296 مروحية Bell 214A Isfahan متعددة الأغراض، و 39 مرحية Bell 214C للبحث والإنقاذ، وحوالي 100 Agusta-Bell 205A ، وستة Sikorsky RH-53D Sea Stallion ، وحوالي 20 مروحية متعددة الأغراض Agusta-Sikorsky AS-61 (ASH -3D) ، و 20 مروحية مضادة للغواصات Agusta-Bell 212ASW وأكثر من 150 Agusta-Bell 206 . لا يزال بعضها يعمل في إيران.

وقال ليامين" "هذه الحرب دخلت التاريخ أيضا بالاستخدام النشط للأسلحة الكيميائية. لقد ساعد الغرب بشكل فعال صدام حسين في الحصول على أسلحة الدمار الشامل، ثم استخدمها كذريعة للإطاحة بالنظام".