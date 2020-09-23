الحرس الثوري يتسلح بـ 188 طائرة مسيرة جديدة

أعلنت إيران انضمام 188 طائرة مسيّرة ومروحية إلى قواتها البحرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الأربعاء، حيث تم إزاحة الستار عن 3 طائرات مسيرة جديدة بينها اثنتان ذات تحليق عمودي.

© Sputnik . Said Tsarnaev إيران تعلن عن مفاجأة عسكرية: أول طائرة مسيرة نفاثة للبحرية ومدمرة ثقيلة الأنباء الإيرانية "فارس"، مشيرة إلى أن هذه المراسم جرت في مدينة بندر عباس جنوبي إيران برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.

وقالت: "خلال المراسم ألقى قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري كلمة أشار فيها إلى أن الطائرات المسيرة ستغطي جميع مهمات هذه القوة"، مضيفا: "أهداف هذه الطائرات المسيرة هي التقاط الصور وتصوير الفيديو في المجال الحربي لتدمير الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة".

وتابع: "عمليات الرصد لجميع التحركات البحرية ستجري بواسطة هذه الطائرات المسيرة، التي انضمت اليوم"، مشيرا إلى أنها وطنية الصنع تماما من قبل خبراء منظمة الصناعات الجوية الإيرانية.

وأضاف: "3 من هذه الطائرات المسيرة تم إزاحة الستار عنها لأول مرة وتحظى بإمكانية إنجاز المهمات من على القطع البحرية لتحقيق الأهداف المتوخاة وهي "سبهر" و"هدهد 4" عموديتان و"شهاب 2".

وأوضح الأدميرال تنكسيري: "الطائرة المسيرة "مهاجر - 6" ذات الدقة العالية في البحر والساحل تعد من الطائرات المسيرة الأخرى التي انضمت اليوم إلى القوة البحرية للحرس الثوري، وتحظى بامكانية التحليق لمسافة بعيدة والتزود بـ 4 صواريخ وتنفيذ المهمات في جميع الظروف الجوية".

وقال إن مروحيتين قادرتين على العوم على الماء و 4 مروحيات بقدرات قتالية والتزود بالصواريخ انضمتا، اليوم الأربعاء، أيضا للقوة البحرية للحرس الثوري.