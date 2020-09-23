الحرس الثوري يتسلح بـ 188 طائرة مسيرة جديدة

وقالت: "خلال المراسم ألقى قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري كلمة أشار فيها إلى أن الطائرات المسيرة ستغطي جميع مهمات هذه القوة"، مضيفا: "أهداف هذه الطائرات المسيرة هي التقاط الصور وتصوير الفيديو في المجال الحربي لتدمير الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة".
وتابع: "عمليات الرصد لجميع التحركات البحرية ستجري بواسطة هذه الطائرات المسيرة، التي انضمت اليوم"، مشيرا إلى أنها وطنية الصنع تماما من قبل خبراء منظمة الصناعات الجوية الإيرانية.
وأضاف: "3 من هذه الطائرات المسيرة تم إزاحة الستار عنها لأول مرة وتحظى بإمكانية إنجاز المهمات من على القطع البحرية لتحقيق الأهداف المتوخاة وهي "سبهر" و"هدهد 4" عموديتان و"شهاب 2".
وأوضح الأدميرال تنكسيري: "الطائرة المسيرة "مهاجر - 6" ذات الدقة العالية في البحر والساحل تعد من الطائرات المسيرة الأخرى التي انضمت اليوم إلى القوة البحرية للحرس الثوري، وتحظى بامكانية التحليق لمسافة بعيدة والتزود بـ 4 صواريخ وتنفيذ المهمات في جميع الظروف الجوية".
وقال إن مروحيتين قادرتين على العوم على الماء و 4 مروحيات بقدرات قتالية والتزود بالصواريخ انضمتا، اليوم الأربعاء، أيضا للقوة البحرية للحرس الثوري.
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