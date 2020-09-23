إنتاج "إس-400" للهند...فيديو

وفقًا لموقع "دامبييف"، يعرض الجزء الأول من الفيديو منصة الإطلاق بي أو 55 بي6أ، والتي لم يتم عرضها في أي مكان آخر، باستثناء المصنع ومركز التدريب. في الفيديو، خضعت لسلسلة من الاختبارات المناخية. وأوضح الصحفي أن الزيارة الأولى للمؤسسة تمت في يوليو/تموز من العام الماضي، وبالتالي، في البداية، لم يتم عرض منصة الإطلاق المخصصة للجيش الهندي.

يجب أن تبدأ عمليات تسليم إس-400 إلى الهند في عام 2021. في الجزء الثاني من الفيديو، أكد ممثلو المؤسسة أنه سيتم الوفاء بجميع التزامات التصدير في الوقت المحدد: إذا لزم الأمر، من الممكن تسريع الإنتاج. كما أوضح الصحفي أن وباء فيروس كورونا لم يتسبب في تأخير الإنتاج. يذكر أن إنتاج نظام الدفاع الجوي إس-400 للهند بدأ في فبراير/ شباط 2020. تم توقيع عقد توريد خمسة مجمعات في أكتوبر/تشرين الأول 2018.