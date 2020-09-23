الولايات المتحدة تتدرب على محاربة المقاتلة الروسية "سو-57"

أجرت بوابة The Drive مقابلة مع طيار سلاح الجو البريطاني السابق دان روبنسون، والذي يعمل الآن مع فريق Red 6 في مشروع غير عادي في كاليفورنيا. هي تقنية تعتمد على الواقع المعزز (AR) وقادرة على إحداث ثورة في تدريب الطيارين العسكريين في أمريكا.

تتمثل إحدى المهام الرئيسية للمطورين في إعادة إنشاء أشباه المقاتلات الروسية والصينية قدر الإمكان. وقد تم دعم هذا من قبل القوات الجوية الأمريكية ولوكهيد مارتن.

الأساليب الحالية لتدريب الطيارين بعيدة كل البعد عن الكمال، بحسب دان روبنسون، الذي خدم لمدة عشر سنوات في سلاح الجو الملكي البريطاني. أثناء المعارك التدريبية، على مقاتلات F-16 ، على سبيل المثال، التي تحاكي سو-57 وجي-20، تبسيط كبير للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام طائرات حقيقية للتدريب يعد مكلفًا للغاية.

لذلك ولدت الفكرة لإنشاء أشباه لطائرات العدو أثناء الرحلات الجوية. في كاليفورنيا، التقى الطيار خبيرين في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز وسأل عما إذا كان ذلك ممكنًا تقنيًا.

وقال دان روبنسون: "نظروا إلي وكأنني مجنون وقالوا: "بالتأكيد لا، "أنا سألت لماذا؟" وقالوا: "لأن الواقع المعزز لا يعمل في الهواء الطلق، ولا يعمل في بيئة ديناميكية".

ومع ذلك، في النهاية، تمكنوا من القيام بذلك. صحيح، بدأ المطورون بكائن ثابت. تم إنشاء مكعب ثلاثي الأبعاد بقياس 152 × 152 مترًا، "يحوم" في سماء جنوب كاليفورنيا. تمت دعوة ممثلي المدرسة التجريبية لاختبار سلاح الجو لإجراء التجربة. حتى أن الطيارين كانوا قادرين على الطيران من خلاله.

كانت الخطوة التالية هي محاكاة طائرة ناقلة افتراضية كي إس-46. بدت وكأنها حقيقية، وقد تمكن المختبرين حتى من "إدخال" قضيب الوقود في خزان طائرتهم.

يقول دان روبنسون: "لقد كان رائعًا للغاية". ثم تمكن Red 6 من "اعتراض" سو-57 الافتراضية في السماء. وهم الآن يتدربون على القتال الجوي مع المقاتلة الروسية.

يقول المطور: "عندما رأى (ممثلو القوات الجوية) ذلك، ذهل الجميع". نتيجة لذلك، وافق سلاح الجو الأمريكي على دعم المشروع. عرضت شركة لوكهيد مارتن أيضًا التكنولوجيا الجديدة ووافقت على الاستثمار في الشركة الناشئة".

كما أوضح دان روبنسون، فإن جهاز محاكاة الواقع المعزز لن يسمح فقط بإنشاء أشباه عالية الجودة للطائرات الروسية والصينية، ولكن أيضًا محاكاة ظروف المعركة عندما يكون العدو من الناحية الكمية أكبر بعدة مرات من القوات الأمريكية في الجو.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات في طريق إدخال التكنولوجيا الجديدة. منها عدم الرغبة النفسية لقيادة القوات الجوية لقبول مثل هذه القرارات المبتكرة الجريئة، والعيوب الفنية في خوذات الطيارين، التي سيتم عرض صورة AR عليها.