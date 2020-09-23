سفن أسطول بحر قزوين تدمر "المخربين" في مناورات "قوقاز -2020"

أفادت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن مفرزة سفن لمحاربة قوات تخريب الغواصات التابعة لأسطول بحر قزوين دمرت المخربين الافتراضيين، في إطار مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية "قوقاز-2020".

وقالت الخدمة: "دمرت مفرزة خاصة لمكافحة قوات تخريب الغواصات التابعة لأسطول بحر قزوين مجموعة تخريبية واستطلاعية لعدو افتراضي في إطار تمرين القيادة الاستراتيجية "قوقاز-2020" في داغستان. وجرت التدريبات في بحر قزوين بالقرب من قاعدة سفن الأسطول".

في إطار هذه التدريبات، اكتشف طاقم زورق مكافحة التخريب "يونارمييتس داغستان" المجهز بمحطة صوتية مائية حديثة، مجموعة عدو وهمية. شاركت مفرزة خاصة لمكافحة قوات تخريب الغواصات تابعة لأسطول بحر قزوين لتدميرهم.

تم تقسيم الوحدة إلى مجموعتين، كان على كل منهما اكتشاف مجموعة من المخربين، التحرك سراً تحت الماء إلى الشاطئ. نفذ دور المخربين سفن لغواصين. تم اكتشاف وتدمير العدو الافتراضي، على مسافة كافية من نقطة التحكم على الشاطئ.