اصطدام فرقاطة روسية بسفينة مدنية في المضيق بين الدنمارك والسويد... صورة

أعلن الجيش الدنماركي أن فرقاطة روسية اصطدمت بسفينة مدنية في المضيق بين الدنمارك والسويد.

وقال الجيش الدنماركي في تغريدة على تويتر: "اصطدمت السفينة المدنية آيس روز وفرقاطة روسية في الجزء الجنوبي من أوريسوند".

Danish and Swedish authorities reported collision between Russian Navy Frigate and a cargo ship in Oresund Strait south of Oresund Bridge in the morning Sep 23...https://t.co/mCrcaxGkDl — Le Nam Giang (@kizu91) September 23, 2020

وأوضحت أن سفينة دورية تابعة للقوات المسلحة الدنماركية وقاطرة سويدية وصلت إلى مكان الحادث، وتجري مراقبة آيس روز للتأكد من صلاحيتها للإبحار.