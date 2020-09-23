قاذفات "تو-22" تتدرب على القصف خلال المناورات الروسية البيلاروسية

حلقت ستة قاذفات من طراز "تو-22" فوق بيلاروسيا في إطار تدريبات "الأخوّة السلافية" ونفذت عملية قصف، وأصابت جميع الأهداف، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة: "حلقت ست قاذفات بعيدة المدى تفوق سرعة الصوت من طراز تو-22 من مطار شايكوفكا (مقاطعة تفير، روسيا الاتحادية) فوق أراضي جمهورية بيلاروسيا ونفذت قصفًا لأهداف تحاكي العدو في ساحة تدريب روجانسكي بالقرب من المنطقة السكنية بارانوفيتشي. لقد تم ضرب جميع أهداف التدريب".

وأضافت أن الطائرات الروسية عادت إلى المطارات في روسيا بعد استكمال مهمة تدريب قتالي.

يذكر أنه، يوم الثلاثاء، حلقت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز تو-160 على طول حدود بيلاروسيا في إطار التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة "الأخوة السلافية".

وبدأت التدريبات، التي تحاكي إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب، في 14 سبتمبر/ أيلول، في حقل التدريبات العسكرية "بريستكي" في بيلاروسيا. وستنتهي المرحلة الأولى من المناورات في 25 الشهر الجاري.