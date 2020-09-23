قاذفات "تو-22" تتدرب على القصف خلال المناورات الروسية البيلاروسية

وقالت الوزارة: "حلقت ست قاذفات بعيدة المدى تفوق سرعة الصوت من طراز تو-22 من مطار شايكوفكا (مقاطعة تفير، روسيا الاتحادية) فوق أراضي جمهورية بيلاروسيا ونفذت قصفًا لأهداف تحاكي العدو في ساحة تدريب روجانسكي بالقرب من المنطقة السكنية بارانوفيتشي. لقد تم ضرب جميع أهداف التدريب".
#Видео Шесть дальних бомбардировщиков #Ту22 #ВКСРоссии совершили полет над территорией Белоруссии и в соответствии с замыслом учения #СлавянскоеБратство2020 выполнили бомбометание на полигоне Ружанский https://t.co/6lubnSKHbT #РоссияБелоруссия #Учения #Ту22 @MOD_BY pic.twitter.com/aWquzY9WIP— Минобороны России (@mod_russia) September 23, 2020
وأضافت أن الطائرات الروسية عادت إلى المطارات في روسيا بعد استكمال مهمة تدريب قتالي.
يذكر أنه، يوم الثلاثاء، حلقت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من طراز تو-160 على طول حدود بيلاروسيا في إطار التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة "الأخوة السلافية".
وبدأت التدريبات، التي تحاكي إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب، في 14 سبتمبر/ أيلول، في حقل التدريبات العسكرية "بريستكي" في بيلاروسيا. وستنتهي المرحلة الأولى من المناورات في 25 الشهر الجاري.
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