إنزال ناقلات جند مدرعة على الساحل...لقطات مذهلة لتدريبات "قوقاز -2020"

شارك في التمرين نحو 500 جندي من فوج مشاة البحرية.

نفذ مشاة البحرية في أسطول بحر قزوين، تحت غطاء السفن الحربية والطيران، هجومًا برمائيًا على ساحل غير مجهز بالقرب من مدينة زيلينومورسك، الواقعة في داغستان.

تم الإنزال في 23 سبتمبر/أيلول في إطار التدريبات الاستراتيجية "قوقاز- 2020".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية: "أكملت سفن المدفعية الصغيرة مهمة الدعم الناري لإنزال فرقة الهجوم البرمائي. نفذت مروحيات مي-24 ومي-35 مهمة الدعم الجوي وضربت المروحيات مواقع العدو الافتراضي على الساحل".

وقالت الوزارة، بعد عمل المدفعية والطيران، نزلت مجموعات هجومية محمولة جواً من مروحيات مي-8 على الساحل. في الوقت نفسه، نزل الكشافة في أسطول بحر قزوين من مروحيات مي-8 أ إم تي إش "تيرميناتور".

بعد إنزال المجموعة الأمامية والمجموعة الرئيسية، دمر مشاة البحرية قوات الدفاع المضادة للعدو الافتراضي. لخلق وضع أقرب ما يمكن من القتال، تم استخدام قنابل دخان وخراطيش فارغة وعبوات تحاكي انفجار قذيفة مدفعية.

شارك نحو 500 جندي من فوج مشاة البحرية في التدريبات، كما شارك في التدريبات 24 سفينة حربية وقارب من أسطول بحر قزوين وسفينتا حرس الحدود التابع للأمن الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام ناقلات جند مدرعة بي تي إر-82أإم ، وأنظمة إطلاق صواريخ "غراد"، وأنظمة هاون "ساني"، وأكثر من 40 وحدة من المعدات العسكرية.