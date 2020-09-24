وزارة الدفاع الروسية تستلم الدفعة الثالثة من "إس-400" قبل موعدها

أفادت الخدمة الصحفية لشركة "ألماز أنتي"، أن الشركة سلمت وزارة الدفاع الروسية فوج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 400 تريومف"، هذا العام قبل الموعد المحدد.

وجاء في البيان: "سلمت شركة ألماز أنتي مجموعة أخرى من أنظمة الصواريخ "إس 400 تريومف" (الثالثة هذا العام) لوزارة الدفاع بموجب طلب من دفاع الدولة قبل الموعد المحدد".

وأضاف البيان أن المعدات اجتازت جميع الاختبارات اللازمة وعملت دون أخطاء ورصدت الأهداف بشكل دقيق.

وصُمم نظام صواريخ الدفاع الجوي "إس 400" (تريومف)، الذي طورته وصنعته شركة "ألماز أنتي"، لتوفير حماية فعالة ضد الضربات الجوية والصواريخ الباليستية الاستراتيجية والتكتيكية، وكذلك الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى.