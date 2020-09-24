مقاتلة "إف - 18" أمريكية تتزود بالوقود في الجو

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة ترصد لحظة تزود مقاتلة من طراز "إف - 18 إي" بالوقود في الجو بواسطة طائرة "كيه سي - 135".

كتبت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "تويتر": "طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف - 18 إي" سوبرهورنيت مخصصة لناقلة الجناح الجوي 17 على متن حاملة الطائرات يو أس أس نيميتز، تتزود بالوقود".

طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز F-18E سوبرهورنيت مخصصة لناقلة الجناح الجوي 17 على متن حاملة الطائرات يو أس أس نيميتز (CVN68) ، تتزود بالوقود بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز KC-135 ستراتوتنكر. #AirPower @USAFCENT @USNavy @usairforce https://t.co/IGChHqiQ7H — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) September 24, 2020

وتابعت: "جرت العملية بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "كي سي - 135" ستراتوتنكر" خلال تحليقهما في نطاق مناطق عمليات المنطقة المركزية الأمريكية.

تعد عمليات التزود بالوقود من أكثر العمليات خطورة بالنسبة للطيران الحربي، وتتطلب احترافية كبيرة من الطيارين لأن أي خطأ بسيط يمكن أن يسبب كارثة.