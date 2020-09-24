سفن روسية وإيرانية تحاكي تدمير عدو افتراضي في إطار مناورات "قوقاز-2020"

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال مشروع القيادة الاستراتيجي "قوقاز-2020"، قامت مجموعة السفن التكتيكية لأسطول بحر قزوين والقوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، تضم سفينة الصواريخ "تتارستان"، وسفينة الصواريخ الصغيرة "فيليكي أوستيوغ"، وسفينة المدفعية الصغيرة "أستراخان" والزورقان "جوشان" و"بيكان" للبحرية الإيرانية، بنجاح بتنفيذ إطلاق نيران المدفعية بواسطة أطقمها في اتجاه الأهداف الجوية والبحرية لعدو تمت محاكاته في بحر قزوين".
يذكر أن المناورات "قوقاز 2020" تجرى في الفترة من 21 إلى 26 أيلول/ سبتمبر الجاري في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.
#Видео Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил стрельбу ракетным комплексом #Калибр по береговой мишени в рамках #СКШУ #Кавказ2020 https://t.co/wlF4bUEn7z #ЮВО #Учения #ЧерноморскийФлот #ПодводныеЛодки #ПускиРакет #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/OpN5f66KZn— Минобороны России (@mod_russia) September 24, 2020
ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.
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