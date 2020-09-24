سفن روسية وإيرانية تحاكي تدمير عدو افتراضي في إطار مناورات "قوقاز-2020"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن خمس سفن تابعة لأسطول بحر قزوين والقوات البحرية الإيرانية، قامت بمحاكات تدمير القوات البحرية "لجماعات مسلحة غير شرعية" في حوض بحر قزوين في إطار مناورات "قوقاز-2020".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال مشروع القيادة الاستراتيجي "قوقاز-2020"، قامت مجموعة السفن التكتيكية لأسطول بحر قزوين والقوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، تضم سفينة الصواريخ "تتارستان"، وسفينة الصواريخ الصغيرة "فيليكي أوستيوغ"، وسفينة المدفعية الصغيرة "أستراخان" والزورقان "جوشان" و"بيكان" للبحرية الإيرانية، بنجاح بتنفيذ إطلاق نيران المدفعية بواسطة أطقمها في اتجاه الأهداف الجوية والبحرية لعدو تمت محاكاته في بحر قزوين".

يذكر أن المناورات "قوقاز 2020" تجرى في الفترة من 21 إلى 26 أيلول/ سبتمبر الجاري في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، وذلك تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.