الدفاع الروسية: مقاتلة من طراز "سو-27" تمنع قاذفة أمريكية من انتهاك المجال الجوي الروسي

قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" بالتحليق لمنع قاذفة أمريكية من طراز "بي-52 إتش" كانت تحلق فوق بولندا من انتهاك الحدود الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الرابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر قامت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الجوي فوق الأراضي البولندية برصد قاذفة استراتيجية من طراز "بي-52 إتش" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تقترب من الحدود الروسية".

وأشار البيان إلى قيام مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الغربية بالتحليق لمنعها من انتهاك المجال الجوي.

وأضاف البيان أن "المقاتلة الروسية قامت بدورية جوية على طول حدود الدولة مع روسيا الاتحادية.. وبعد أن ابتعدت الطائرات الأمريكية عنها عادت إلى قاعدتها".

وأكد البيان أنه "لم يتم السماح بانتهاك الحدود الروسية".

وختم البيان "تمت رحلة المقاتلة الروسية "سو-27" وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".