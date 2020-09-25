صواريخ سفن أسطول البحر الأسود تدمر أهدافا جوية في مناورات "القوقاز 2020"

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن أسطول البحر الأسود أطلقت نيرانًا صاروخية ومدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين القوقاز 2020.

وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة:

"قامت أطقم سفن أسطول البحر الأسود بإطلاق نيران مدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين القيادة والأركان الاستراتيجية ( قوقاز 2020 ). وتم إطلاق نيران المدفعية على صواريخ مستهدفة أطلقت من سفينتين صغيرتين مضادتين للغواصات ماروميتس وسازداليتس)".

وأضافت أن الرؤوس الحربية الصاروخية والمدفعية لأطقم طراد الصواريخ "موسكفا" وسفن الصواريخ الصغيرة "فيشني فولوشيك" و"أوريخوفو-زويفو" وأربعة زوارق صواريخ "نابريجني تشيلني" و"إيفانوفيتس" و"شويا" و"آر- 60 " دمرت الصواريخ المهاجمة على مسافة آمنة.

تم إطلاق النار من منصات دويتو وأنظمة مدفعية AK-630 .

وأضافت الدفاع الروسية: "كما استُخدمت أهداف جوية لطائرات خاصة صغيرة الحجم تم إسقاطها من طائرة برمائية من طراز Be-12 من سلاح الطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود. وتم إطلاق الصواريخ والمدفعية على أهداف جوية في ساحة التدريب البحري".

تجرى مناورات "قوفاز 2020"، في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر/أيلول، على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف. ويشارك فيها نحو 80 ألف شخص، بمن فيهم موظفو وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى ما يصل إلى ألف جندي من أرمينيا وبيلاروسيا وإيران والصين وميانمار وباكستان.