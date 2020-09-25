تحطم مقاتلة صربية من طراز "ميغ 21" غربي البلاد

قالت وزارة الدفاع الصربية إن طائرة تابعة للقوات الجوية الصربية من طراز "ميغ 21" تحطمت، يوم الجمعة، غربي البلاد.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة:

"أثناء أداء مهام رسمية في حوالي الساعة 9.00 (10.00 بتوقيت موسكو)، سقطت طائرة ميغ 21 تابعة للجيش الصربي بالقرب من قرية براسينا القريبة من بلدة مالي - زفورنيك".

Srusio se Mig 21u selu Brasina kod Loznice, ima povredjenih. pic.twitter.com/ymPAWE5fCe — Jasna (@JasnaSpasovic) September 25, 2020

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وأضافت: تم إرسال رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وأفادت وزارة الدفاع الصربية أنه: "قتل طيار ويتم البحث عن الثاني. وكانت الطائرة في حالة عمل جيدة وجاهزة للطيران. وقع الحادث في الساعة 9.10 صباحا".

وبحسب وسائل إعلام محلية، قُتل الطيار.