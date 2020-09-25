فيديو لمصور يوجه مقاتلات سعودية من السماء يحصد ملايين المشاهدات

وبحسب وكالة "سي إن إن"، فقد وجه المصور أحمد حاضر بيديه مقاتلات سعودية من طراز "اف 15" و"تايفون" و"تورنادو"،
F-15, Typhoon, and Tornado. pic.twitter.com/J8ItZAANfH— Tech Burrito (@TechAmazing) September 23, 2020
وهو يجلس داخل طائرة نقل عسكرية.
وذكرت الوكالة أن تصوير المقطع جاء ضمن استعدادات اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول الجاري.
📌 "عين الصقر" توثق " الصقور" 🇸🇦💚#اليوم_الوطني_السعودي90#همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني pic.twitter.com/OzGsWxaJHX— عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) September 22, 2020
ونال مقطع الفيديو المتداول إعجاب مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك، وكتب تعليقا على صفحته في تويتر: "الطائرات رائعة جدًا".
F-15, Typhoon, and Tornado. pic.twitter.com/J8ItZAANfH— Tech Burrito (@TechAmazing) September 23, 2020
وحصد الفيديو، البالغة مدته 33 ثانية، قرابة 3.5 ملايين مشاهدة، منذ أن نشره حساب في موقع "تويتر" يوم الأربعاء.
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