فيديو لمصور يوجه مقاتلات سعودية من السماء يحصد ملايين المشاهدات

حصد فيديو يظهر فيه مصور وهو يوجه مقاتلات سعودية من داخل طائرة كبيرة ملايين المشاهدات بالإضافة إلى إعجاب مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك.

وبحسب وكالة "سي إن إن"، فقد وجه المصور أحمد حاضر بيديه مقاتلات سعودية من طراز "اف 15" و"تايفون" و"تورنادو"،

وهو يجلس داخل طائرة نقل عسكرية.

وذكرت الوكالة أن تصوير المقطع جاء ضمن استعدادات اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول الجاري.

​ونال مقطع الفيديو المتداول إعجاب مؤسس شركة "تسلا" إيلون ماسك، وكتب تعليقا على صفحته في تويتر: "الطائرات رائعة جدًا".

وحصد الفيديو، البالغة مدته 33 ثانية، قرابة 3.5 ملايين مشاهدة، منذ أن نشره حساب في موقع "تويتر" يوم الأربعاء.