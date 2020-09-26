رصد نسخة محدثة من مدافع "تونغوسكا" في تمارين "قوقاز -2020"

يتم دعم الوحدة المؤللة في ساحة تدريب برودبوي في منطقة فولغوغراد خلال تمرين "قوقاز 2020" بمساعدة مدافع "تونغونسكا-إم1". تهاجم أنظمة الصواريخ المدفعية مع الدبابات الرئيسية تي-90أ وعربات المشاة بي إم بي-3.

وتظهر في الفيديو الذي تم نشره نسخة حديثة من "تونغوسكا" ذات نظام تحديد هدف متعدد القنوات.

بفضل هذا المنتج الجديد، أصبح من الممكن اكتشاف العدو وهزيمته، دون الكشف عنه، في ظروف النهار والليل. في الوقت نفسه، لا يمكن إعاقة العمل الناجح للمدفعية بسبب أي ظواهر جوية أو ستارات دخان أو غيوم غبار، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يبلغ الحد الأقصى لمدى إطلاق المدفعية 30 ملم 4000 متر. معدل إطلاق النار - ما يصل إلى 5000 طلقة في الدقيقة. تقاتل المدفعية ذاتية الدفع بثقة مع العديد من المركبات المدرعة الخفيفة، مثل مركبات قتال المشاة وناقلات الجنود المدرعة ومجمعات بي تي أو إر المتنقلة.

يوفر التسلح الصاروخي تدمير الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 10000 كم.

الميزة الكبرى هي القدرة على إطلاق النار بسرعة عالية. ويرجع ذلك إلى نظام متطور للتحكم في إطلاق النار.