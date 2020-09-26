القفز واختراق الحائط...عرض قدرات أحدث دبابة صينية

تحركت المركبة المدرعة على الأرض بسرعة عالية. قفزت حرفيا فوق العقبات، واخترقت جدارًا حجريًا وقطعت حاجزًا مائيًا.

كما ظهر في الفيديو الذي نشر على الانترنت عمل مثبت المدفع عيار 125 ملم ودقة إطلاق النار أثناء الحركة وفي حالة التوقف التام.

وأعلنت وسائل إعلام في أبريل/ نيسان من هذا العام عن احتمال إرسال أول دفعة من دبابات في تي-4، وظهرت في الإنترنت صور للدبابات المصنعة.

ولكن لم ترد تقارير رسمية في باكستان عن هذه الصفقة، وبدأ بعض الخبراء في التشكيك في وصول هذه المركبات القتالية، لكن الفيديو أقنعهم بالعكس، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".