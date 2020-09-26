رصد الدبابة "تي-72" المحدثة وتوأم "بي تي إر-90" في معرض في إيران... صور

تم تقديم دبابة القتال الرئيسية تي-72 الحديثة وناقلة جند مدرعة مع حجرة قتال من بي إم بي-2 في معرض أسلحة في طهران.

وتم عرض هذه التقنية في متحف الدفاع المقدس وهي مخصصة للذكرى السنوية لبدء الحرب العراقية الإيرانية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ولأول مرة، عُرضت هذه النسخة من تي-72 في آب / أغسطس من هذا العام، خلال زيارة وزير الدفاع أمير حاتمي لمصنع دبابات يقع في منطقة مدينة دورود (إقليم لورستان).

تصویری از تانک کرار در نمایشگاه هفته دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس تهران pic.twitter.com/GGMfHQndFO — Reza_Mad (@maysam21901) September 23, 2020

ومع ذلك، فإن المركبات التي تم إنشاؤها في إطار برنامج Karrar لم تكن مجهزة بالكامل: لم تكن هناك عناصر حماية ديناميكية، ولم يكن هناك دروع لنظام تحديد الهدف الرئيسي، إلخ.

الآن يحتوي العرض على عينة مجمعة بالكامل، يتم تثبيت مجموعة حماية إلكترونية ضوئية عليها، مما يمنع الاستخدام الفعال للأسلحة عالية الدقة من قبل العدو.

وشهد هذا المعرض أيضًا حاملة أفراد مصفحة تذكرنا بـ بي تي إر-90. في الواقع، هذه نسخة إيرانية محدثة من بي تي إر-60 السوفيتية. تم تعديل شكل بدنها تمامًا، واستبدلت المحركات القديمة، وظهرت البوابات على الجانبين. يتم توفير القوة النارية من خلال تركيب برج من مركبة قتال المشاة بي إم بي-2.