"قوقاز- 2020"... أفضل لقطات المرحلة النشطة من التدريبات واسعة النطاق

شارك نحو 80 ألف شخص، و250 دبابة ، و 450 مركبة قتال مشاة وناقلات جند مدرعة، و 200 نظام مدفعي وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، في تمارين القيادة والأركان الاستراتيجية "قوقاز-2020".

بدأت المناورات في 21 سبتمبر. وجرت المناورات في ثلاثة ساحات تدريب في المنطقة العسكرية الجنوبية - كابوستين يار، وبرودبوي، وأشولوك، وموقعان للتدريب الجوي الأرضي - أرزغيرسكي وكوبان، ملعب تدريب لقوات الإنزال، وكذلك في مياه البحر الأسود وبحر قزوين.

تمت دعوة تشكيلات عسكرية من أرمينيا وبيلاروسيا والصين وميانمار وباكستان للمشاركة في التدريبات.

في اليوم السابق، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى ملعب تدريب كابوستين يار بمروحية لمراقبة المناورات.