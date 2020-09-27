الهند تحدث نسخ نادرة من دبابات "تي-72"

ربما كان الخيار الأكثر غرابة هو النسخة EX. قرر المصممون الجمع بين التقنيات الروسية والمحلية والغربية.

لهذا الغرض، تم تركيب برج ملحوم جديد على هيكل تي-72إم1 المطور جيدًا. بتصميمه الزاوي، يشبه ذلك المستخدم في دبابة أرجون الهندية، لكن له اختلافات. إنه أصغر وبالتالي أخف.

في الوقت نفسه، تم استخدام درع متعدد الطبقات في الجزء الأمامي، قادر على تحمل بعض أنواع الذخيرة التراكمية. التسلح الرئيسي هو مدفعية عيار 120 ملم. يتم إرفاق مدفع رشاش 7.62 ملم معها. تم تركيب منظومة "أوتيوس" عيار 12.7 ملم على السطح".

If the pic ANI posted recent then Tank Ex is used to test CLGM pic.twitter.com/ybecr60PYZ — Vinod DX9 (@VinodDX9) September 23, 2020

إذا كانت "تي-72" تحتوي على نظام تحميل آلي، فهنا يتم تحميل القذائف يدويًا. زود نظام التحكم بإطلاق النار بنظام تحديد الهدف بقناة تصوير حراري.

لتحسين خصائص التنقل ، تم تركيب محرك ديزل بقوة 1000 حصان.

في المجموع ، تم تجهيز ثماني عينات من طراز EX ، اجتازت الاختبارات، لكنها لم تثير إعجاب الجيش بخصائصها، الذين فضلوا تي-90إس بهشما، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وتُستخدم هذه الدبابات الآن لأغراض الاختبار، هكذا، بمساعدتها، يتدرب الجيش على استخدام صواريخ موجهة بالليزر جديدة.