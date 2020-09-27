وسائل إعلام أمريكية تصف طائرة بولندية بـ"الأقبح في العالم"

وفقًا لكاتب المقال، فإن الطائرات التي طورتها دول حلف وارسو لم تكن عادةً جميلة جدًا، وكانت الطائرات النفاثة الزراعية التي تم إنشاؤها في بولندا في السبعينيات "قبيحة للغاية".

كان من المفترض أن تكون نظيرًا للطائرة السوفيتية الخفيفة أ إن-2، لكن "تبين أنها خيبة أمل كبيرة"، حيث تم تصميمها بشكل أسوأ من سابقتها.

"كانت تكفي M-15 Belphegor لأقل من ثلاثة أطنان من المبيدات الحشرية في برجين ضخمين وتقم بتفريقها بالهواء المضغوط. تم ترفع المحرك فوق نظام الرش الكيميائي لتجنب خلط غازات العادم مع المبيدات التي تم إطلاقها".

كما تشير المجلة إلى أن الطائرة M-15 Belphegor تبين أنها "أبطأ طائرة في العالم" و "أثقل طائرة ذات سطحين في العالم".