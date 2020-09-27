القوات البحرية الأمريكية تحصل على مدمرة جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن المدمرة الصاروخية الأمريكية الجديدة من طراز أرلي بيرك (DDG 119) دخلت خدمة البحرية الأمريكية، يوم السبت 26 سبتمبر/ أيلول رسميا، خلال حفل أقيم في بورت كانافيرال بولاية فلوريدا.

أصبحت تلك السفينة هي المدمرة رقم 68 في البحرية الأمريكية. وبحسب الخدمة، أنه سيتم تعيين ديلبرت بلاك مع طاقم من 380 بحارا في قاعدة البحرية الأطلسية مايبورت في فلوريدا.

تم بناء المدمرة في تعديل Flight IIA. وهي مسلحة بمنصتين إطلاق عموديتين من طراز Mk.41، تم تصميمهما ل 96 صاروخًا. يمكن أن تكون هذه صواريخ توماهوك كروز بمدى 1.6 ألف كيلومتر أو صواريخ RUM-139 VL-ASROC المضادة للغواصات أو صواريخ SM-2 المضادة للصواريخ.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل ترسانة السفينة على مدفعية 127 ملم Mk.45، ومنظومتي "فالانكس"، وأربعة مدافع رشاشة 12.7 ملم ، وأنبوبين طوربيدات عيار 324 ملم.

ترتكز مروحيتان من طراز SH-60 SeaHawk على متن السفينة.