وزارة الدفاع الأرمينية تنشر فيديو للهجوم على الدبابات الأذربيجانية

نشرت وزارة الدفاع الأرمينية على موقعها الرسمي مقطع فيديو سجل فيه، تدمير الدبابات والقوات الأذربيجانية. ونشرت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية في البلاد شوشان ستيبانيان مقطع فيديو مشابهًا على صفحتها على فيسبوك.

وكتبت ستيبانيان "تدمير الدبابات والقوى المقاتلة الأذربيجانية".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم، 27 سبتمبر/أيلول ، بدء عملية هجوم مضاد على خط التماس. بدوره، ذكر الجانب الأرميني أنه بعد أن تعرضت كاراباخ "لهجمات جوية وصاروخية"، أسقطت القوات المسلحة مروحتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة، لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية نفت هذه المعلومات.

يذكر أن تفاقم الصراع على الحدود الأذربيجانية الأرمنية بدأ في 12 يوليو/ تموز. وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن خطط لعقد اجتماع طارئ.