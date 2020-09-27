أرمينيا تعلن عن إمكانية استخدام "سو-30إس إم" ضد أذربيجان

أعلن آرتسرون هوفهانيسيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع في الجمهورية، في إيجاز صحفي، أن أرمينيا ستستخدم، إذا لزم الأمر، جميع أنواع الأسلحة للرد على العدوان، بما في ذلك مقاتلات "سو-30إس إم".

وأشار هوفهانيسيان ردا على سؤال الصحفيين حول إمكانية استخدام المقاتلات، أن القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا تسيطر بشكل كامل على الوضع في منطقة الصراع في ناغورنو كاراباخ، و"إذا لزم الأمر، سيتم استخدام جميع أنواع الأسلحة".

ووفقا له، شنت القوات المسلحة الأذربيجانية ضربات صاروخية وغارات جوية على منشآت عسكرية في منطقة نزاع كاراباخ، باستخدام طائرات مسيرة ومروحيات، وأشار هوفهانيسيان إلى وجود دمار وخسارة.

وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن خسائر من الجانب الأرمني خلال تصعيد الأوضاع في كاراباخ، الوزارة لا يستطيع حتى الآن تقديم معلومات عن الخسائر، حيث توجد معارك ضارية.

وأضاف: "سيكون هذا تصرفًا غير مسؤول من جانبنا، ولكن نظرًا لاشتداد القتال، سيكون من الخطأ القول إنه لن تكون هناك خسائر".