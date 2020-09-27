"غراد" و"أكاتسيا" و"أورلان -10": لقطات لمناورات القوات المؤللة الروسية في طاجكستان

شارك في مناورات طاجكستان أكثر من ألف جندي وأكثر من 150 قطعة من المعدات.

تم تنفيذ تدريبات واسعة النطاق للقوات المؤللة الروسية في ميدانين للتدريب في طاجكستان. حيث دخل أكثر من ألف جندي المعركة ضد الأعداء الافتراضيين في جبال الجمهورية ودمروها بنيران كثيفة من الدبابات والمدفعية.

تم تكليف القوات بمهمة الدفاع والهجوم باستخدام أنظمة الاستطلاع الهجومية وأنظمة إطلاق النار. وقام العسكريون بتنسيق أعمال الوحدات الفرعية بمساعدة طائرات "أورلان-10" المسيرة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

في المجموع، شاركت أكثر من 150 قطعة من المعدات في المناورات، بما في ذلك مركبات قتال المشاة وناقلات الجنود المدرعة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من نوع غراد ومدافع هاوتزر أكاتسيا وغفوزديكا.