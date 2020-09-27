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    الاشتباكات الحدودية بين أذربيجان و أرمينيا، قوات الجيش الأرمني 14 يوليو 2020

    بعد إعلان الحرب... من الأقوى عسكريا أرمينيا أم أذربيجان؟

    © AP Photo / Armenian Defense Ministry Press Service
    رصد عسكري
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    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ، بينما قالت وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

    رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان من أمام مركز لصناديق الاقتراع، الانتخابات المبكرة، في مدينة يريفان، أرمينيا 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © AP Photo / Vahan Stepanyan
    أرمينيا تعلن حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد
    وأعلنت الحكومة الأرمينية، حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب أحداث قرة باغ.

    ألحق ذلك إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت عملية هجوم مضاد على طول خط التماس بأكمله في قرة باغ.

    وصرحت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان فقدت ثلاث دبابات، ومن المفترض أن هناك "خسائر في القوات العاملة"، بينما أعلن الجيش الأذربيجاني عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

    وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين جيشي أذربيجان، الذي يحتل المرتبة 64 عالميا والجيش الأرميني الذي يحتل المرتبة رقم 111 بين أقوى 138 جيشا في العالم.

    ويتجاوز عدد سكان أذربيجان 5 ملايين نسمة مقابل 1.6 مليون نسمة تعداد سكان أرمينيا.

    ويصل للخدمة العسكرية في أذربيجان 3.7 ملايين نسمة ويصل إلى سن التجنيد سنويا 151 ألف شخص، مقابل 1.3 مليون يصلحون للخدمة العسكرية في أرمينيا التي يتجاوز عدد من يصلون إلى سن التجنيد فيها 44 ألف شخص سنويا.

    تصنيف أقوى جيوش العالم
    © Sputnik . MOHAMED MOSTAFA
    تصنيف أقوى جيوش العالم

    ويضم جيش أذربيجان 300 ألف جندي بينهم 126 ألف جندي عامل والباقي قوات احتياطية، مقابل 200 ألف جندي بينهم 45 ألف جندي عامل في جيش أرمينيا.

    وتتجاوز ميزانية دفاع أذربيجان 2.8 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار للجيش الأرميني.

    وتتكون القوات الجوية الأذربيجانية من 147 طائرة بينها 17 مقاتلة و12 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري و29 طائرة تدريب، إضافة إلى 88 مروحية بينها 17 مروحية هجومية.

    الاشتباكات الحدودية بين أذربيجان و أرمينيا، قوات الجيش الأرمني 14 يوليو 2020
    © AP Photo / Armenian Defense Ministry Press Service
    الاشتباكات الحدودية بين أذربيجان و أرمينيا، قوات الجيش الأرمني 14 يوليو 2020

    وتتكون القوات الجوية الأرمينية من 64 طائرة بينها 9 طائرات هجومية و3 طائرات نقل عسكري و13 طائرة تدريب، إضافة إلى 37 مروحية بينها 20 مروحية هجومية.

    ويمتلك الجيش الأذربيجاني 570 دبابة و1451 مدرعة و187 مدفع ذاتي الحركة و227 مدفع ميداني و162 راجمة صواريخ، بينما يمتلك الجيش الأرميني 110 دبابة و748 مدرعة و38 مدفع ذاتي الحركة و150 مدفع ميداني و6 8 راجمة صواريخ.

    مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
    © Sputnik . Alexander Vilf
    مقاتلة "سو-30إس إم" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا

    وبينما تمتلك أذربيجان 31 سفينة حربية متنوعة بينها 4 غواصات وفرقاطة و13 سفينة دورية و7 كاسحات ألغام، فإن أرمينيا لا تمتلك أساطيل بحرية.

    ويوجد في أذربيجان 37 مطار وأسطول تجاري مكون من 313 سفينة وميناء، فإن أرمينيا يوجد بها 11 مطارا وليس لها موانئ بحرية.

    وتصل مساحة أذربيجان إلى 86.6 ألف كيلومترا مربعا ولها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها نحو 2.4 كيلومترا، بينما تصل مساحة أرمينيا إلى نحو 29.7 ألف كيلومترا مربعا وطول حدودها نحو 1570 كيلومترا.

    تاريخ الصراع

    وتعد المواجهات الحالية هي الأسوأ منذ عام 2016، وتنذر باندلاع حرب واسعة بين أرمينيا وأذربيجان اللتين خاضتا صراعا على مدى عقود للسيطرة على ناغورني قره باغ، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعهد بالانتصار على القوات الأرمينية، بالقول: "قضيتنا عادلة وسننتصر".
    وكرر علييف اقتباسا شهيرا من خطاب الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين في روسيا خلال الحرب العالمية الثانية: "الجيش الأذربيجاني يقاتل على أرضه"، بحسب "دويتشه فيله".

    بينما أعلنت كل من أرمينيا ومنطقة ناغورني قره باغ الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

    وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "استعدوا للدفاع عن أرضنا المقدّسة".

    ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن الانفصاليين الأرمينيين انتزعوا قره باغ من أذربيجان في حرب اندلعت في تسعينيات القرن الماضي أودت بحياة 30 ألف شخص، مشيرة إلى أن المحادثات لحل النزاع توقفت منذ اتفاق لوقف إطلاق النار تم إبرامه في 1994.

    أقوى جيوش العالم حسب تصنيف عام 2017
    © Sputnik .
    أقوى جيوش العالم حسب تصنيف عام 2017

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    الكلمات الدلالية:
    حالة الحرب, أذربيجان, أرمينيا
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