فيديو لصاروخ أرميني يدمر مروحية أذربيجانية أثناء المعارك

نشرت وزارة الدفاع الأرمينية فيديو قالت إنه لصاروخ دفاعي وهو يسقط مروحية عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني.

بدوره قال آرتسرون هوفهانيسيان، ممثل وزارة الدفاع الأرمينية، إن الجيش الأرميني أسقط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية في منطقة الصراع في كاراباخ.

وكتب هوفهانيسيان على صفحته على فيسبوك: "تم إسقاط مروحية للتو من جانبنا. ربما مروحيات".وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".