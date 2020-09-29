تسجيل
14:01 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قاذفة بي-52

    "خنجر في خاصرة الناتو"... طائرات أمريكية تتدرب على قصف كالينينغراد الروسية

    © flickr.com / vaXzine
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202009291046679429-%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    تدربت قاذفات قنابل أمريكية على "توجيه ضربات" لمدينة كالينينغراد الروسية.

    أعلنت ذلك مجلة "فوربس"، مشيرة إلى أن قاذفتي قنابل استراتيجيتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي من طراز "بي-52إن" قامتا بتمثيل القصف على منطقة كالينينغراد.

    حريق
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    حريق مصنع "سيبروس" في كاليننغراد لم يسفر عن ضحايا أو إصابات (فيديو)
    وانطلقت الطائرتان الأمريكيتان من قاعدة القوات الجوية البريطانية في فارلوند في 23 سبتمبر/ أيلول، وحلقتا لدى الوصول إلى منطقة كالينينغراد حولها من دون أن تدخلا أجواء روسيا.

    الشظية داخل جسم الناتو

    وعن أسباب تمثيل الغارة على منطقة كالينينغراد قالت المجلة الأمريكية إن هذه المنطقة، وهي منطقة روسية منعزلة تحيط بها دول أعضاء حلف شمال الأطلسي، تعتبر شظية داخل جسم حلف شمال الأطلسي وإنها تثير قلق قادة الحلف لوجود أسلحة قادرة على "ضرب أوروبا" مثل صواريخ "إسكندر" فيها. ولهذا السبب تدرب الطيران الأمريكي على الإغارة على هذه المنطقة.

    انتباه يا روسيا

    من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة "سو-27" انطلقت نحو طائرتين أمريكيتين تقتربان من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق.

    ولا يسع روسيا إلا أن تنتبه إلى مثل هذه الأفعال لكونها خطرا يهدد الأمن القومي للبلاد.

    ورأى ألكسندر بارتوش، عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، في حديث لـ"سبوتنيك" أنه من الضروري أن تتخذ روسيا الإجراءات المناسبة وتستعد لصد الضربات الحقيقية الممكنة، مشددا على "ضرورة أن نكون مستعدين لتفاقم الوضع".

    الغاية السياسية

    ورأى المحلل العسكري فلاديمير بوغاتيروف أن الهدف السياسي مما يفعله الطيران الحربي الأمريكي إظهار روسيا بصورة العدو.

    وهل يقدر الطيران الحربي الأمريكي على توجيه الضربة الحقيقية؟ في ظن المحلل فإن الطيران الأمريكي لا يقدر على ذلك الآن.

    وأشار المحلل إلى أن نظام الإنذار المبكر لكشف الصواريخ المهاجمة يغطي جميع أراضي روسيا بما فيها منطقة كالينينغراد بينما تقدر القوات الجوية الفضائية الروسية على كشف وسائل القوات الجوية الأمريكية على بعد كبير وإيقافها وإرغامها على القيام بأعمال محددة.

    ورأى المحلل أن من المهام المطروحة على الطيارين العسكريين الأمريكيين استكشاف وسائط الدفاع الجوي الموجودة في منطقة كالينينغراد. غير أن القوات الروسية تحرص على التستر على وسائط الدفاع الجوي الموجودة فبي المنطقة. وأضاف:

    إذا هددوا بإمكان توجيه ضربة جوية لكالينينغراد فإننا قادرون على توجيه الرد ليس فقط لقوات المعتدي الجوية بل على أراضيه.

    انظر أيضا:

    روسيا تحمل ألمانيا وحلفاءها في الناتو والاتحاد الأوروبي عواقب سياستها تجاه نافالني
    مقاتلات الناتو تحاول الاقتراب من حدود روسيا وموسكو تتصدى
    أمين عام الناتو: ندعم وحدة وسيادة جورجيا وندعو روسيا لسحب قواتها
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    السعودية بلقيس، خلال التمرين في صالة رياضية في الرياض، وسط انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) في المملكة العربية السعودية، 29 سبتمبر 2020
    كمال الأجسام يجذب السعوديات
    تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية
    حرية التعبير هي فرض الرقابة على من ومتى تشاء
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك