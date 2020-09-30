الولايات المتحدة تختبر روبوتا لتدمير دبابات "تي-72" الروسية

اختبر الجيش الأمريكي روبوت "ليدار" خلال التدريبات في ميدان "يوما"، ولاية أريزونا، وكان الهدف دبابة "تي-72" الروسية، حسب موقع "بريكينغ ديفينس".

حددت هذه الروبوتات المجهزة بطائرات صغيرة مسيرة، دبابة تي-72 باستخدام خوارزمية التعرف على Aided Target Recognition (ATR)، بناءً على أكثر من 3.5 مليون صورة للدبابة.

قام الذكاء الاصطناعي بتحميل بيانات الهدف، نظرًا لأن مدى سلاحه المدمج لم يكن كافيا لضرب الدبابة، فقد دعا إلى استخدام المدفعية بموافقة المشغل.

ذكر موقع Breaking Defense في وقت سابق أن الجيش الأمريكي قد قلل وقت نشر أنظمة المدفعية إلى 20 ثانية بسبب المخاوف بشأن روسيا والصين.