رحلة ليلية إلى الستراتوسفير..."سو-34" تدمر "العدو" بسرعة فوق صوتية... فيديو

لأول مرة، قامت قاذفات "سو-34" الحربية في المنطقة العسكرية المركزية برحلة ليلية إلى الطبقة الجوية الستراتوسفير.

لأول مرة، قامت أطقم القاذفات متعددة الوظائف "سو-34" من الجيل 4 ++ من قسم الطيران في المنطقة العسكرية المركزية، المتمركزة في منطقة تشيليابينسك، برحلة ليلية إلى الجزء السفلي من الستراتوسفير.

خلال الرحلات التدريبية، قام طيارو طائرة سو-34 برحلات جوية بارتفاع حوالي 15 كم في الطبقة السفلى من الستراتوسفير. ووصلوا إلى سرعة تفوق سرعة الصوت، تدربوا على اعتراض وتدمير العدو الافتراضي. لتعقيد مهمة التدريب والقتال، تصرفت أطقم العمل بشكل مستقل، دون تدخل أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.