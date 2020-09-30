طائرة "أ إن-26" تهبط على التراب... فيديو

أقلع طاقم الطائرة "أ إن-26" من فوج الطيران المختلط المنفصل التابع للمنطقة العسكرية المركزية وهبط على التراب.

تدرب الطيارون على أصعب التمارين في الطيران خلال التدريبات بالقرب من يكاترينبورغ. قام طاقم الطائرة "أ إن-26" من فوج طيران مختلط منفصل للنقل في المنطقة العسكرية المركزية بالإقلاع والهبوط في موقع غير ممهد.

قبل الهبوط، أجرى الطيارون استطلاعًا جويًا لتحديد نقطة الاتصال بدقة وهبوط الطائرة بأمان. كان لا بد من حساب كثافة التربة بصريًا - من خلال لون الغطاء النباتي.

يعتبر الهبوط على التراب عنصرًا لا غنى عنه في التدريب على الطيران، والذي يسمح بالحفاظ على مؤهلات عالية للطيارين. في الواقع، في المعركة الحقيقية، غالبًا ما يتعين الهبوط بالطائرات حيث لا يوجد مطار عادي.

يمارس العسكريون أصعب أنواع التمارين على الطيران في إطار تدريبات طيران تكتيكية تجري في خمس مناطق من روسيا: مناطق سامارا وسفيردلوفسك وتشيليابينسك وكورغان وكيميروفو. وهي تضم 10 طائرات أ إن-26 وأ إن-12 وتو-134 ومروحية مي-8أ إم تس شي، وثمانية مطارات ومواقع هبوط، وحوالي 150 عسكريا من بينهم طاقم الطيران، والموظفين الهندسيين والفنيين، ومجموعة المظلات، بالإضافة إلى مجموعة دعم ومراقبة الرحلات الجوية.