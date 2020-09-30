الولايات المتحدة تريد نشر جيش في الفضاء

أعلن رئيس قيادة العمليات الفضائية لقوات الفضاء الأمريكية، اللواء جون شو، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نشر عسكريين في الفضاء الخارجي.

ونقلت مجلة Air Force Magazine عنه القول "في مرحلة ما، نعم، سنرسل الجيش إلى الفضاء".

وأشار شو إلى أن العسكريين سيكونوا قادرين على التحكم في مراكز القيادة في بيئة القمر أو غيرها من الفضاء المجهز خارج الأرض.

وفي وقت سابق، وافق البنتاغون و"ناسا" على التعاون في الفضاء. ومن المفترض أن على القوة الفضائية الأمريكية ضمان سلامة أبحاث ومرافق ناسا.