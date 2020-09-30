باكو تؤكد أنه لم يتم إسقاط طائرتي "سو-25" الأرمينيتين

أعلن مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، أن لدى باكو معلومات تفيد بأن طائرتين أرمينيتين من طراز سو-25 اصطدمتا بالجبل وانفجرتا يوم الثلاثاء.

في وقت سابق، صرحت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان أن الطائرة التركية من طراز F-16 أسقطت الطائرة الأرمينية سو-25 في المجال الجوي لأرمينيا.

ونقلت الوكالة المحلية "أ بي أ" عن حاجييف، قوله: "إن التصريحات القائلة بأن طائرة F-16 التابعة للقوات المسلحة التركية أسقطت طائرة أرمينية من طراز سو-25 هي تصريحات سخيفة وتضليل آخر لأرمينيا. ووفقاً للمعلومات المتاحة للجانب الأذربيجاني، في 29 أيلول / سبتمبر، أقلعت طائرتان من طراز سو-25 من أراضي أرمينيا. وانفجرت الطائرتان بعد أن اصطدمتا بالجبل. وهذا يشير إلى أن القيادة الأرمينية تقدم معلومات خاطئة لمواطنيها والجمهور. سيكون من الجيد للقيادة العسكرية لأرمينيا أن تبلغ عن الطائرة الثانية وطيارها، بدلاً من اتهام الأطراف الأخرى".

في 27 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في قرة باغ، وفقًا لهذه البيانات، هناك خسائر مدنية وعسكرية. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية". وصرحت يريفان أن باكو "شنت هجوماً" في اتجاه قرة باغ.