روسيا تنتج مروحية قتالية "يتيمة"

ستظهر في روسيا بعد عامين طائرة مروحية قتالية جديدة.

أعلن أندريه بوغينسكي، مدير عام شركة "فيرتولوتي روسيي" (مروحيات روسيا)، أن روسيا ستنجز مشروع إنشاء مروحية "كا-52إم" في عام 2022.

وقال مدير عام الشركة التي تدير صناعة المروحيات في روسيا، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إنهم يعملون على صنع مروحية "كا-52إم"، وهي نوع مطوّر من مروحية "كا-52"، بموجب الاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية.

وكان أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، قد كشف للصحفيين أن وزارة الدفاع تنوي التعاقد على شراء 114 مروحية جديدة من طراز "كا-52إم".

وأنجز النموذج التجريبي من المروحية الجديدة الرحلة الجوية الأولى في 10 أغسطس/ آب 2020.

المروحية المميزة

لفت الخبير فيكتور موراخوفسكي، خبير هيئة التصنيع العسكري، في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن مروحية "كا-52" هي الطائرة العمودية القتالية الوحيدة في العالم من نمط ذي دوارات متحدة المحور، وتتقدم على سائر المروحيات القتالية الأخرى في المتانة والقدرة على المناورة.

أما نسختها الجديدة "كا-52إم" فقد تم تزويدها برادار جديد ونظام تنشين ومراقبة بصري إلكتروني جديد ونظام إدارة النيران جديد الذي يتيح استخدام أنواع السلاح الجوي الحديثة.

تطوير مروحية "الصياد الليلي"

ودشنت روسيا الإنتاج الصناعي لمروحيات "مي-28إن" المعدلة. وتحمل مروحية "مي-28إن" المعدلة، وهي مروحية هجومية، اسم "مي-28إن إم".

وأعلن أندريه بوغينسكي، أنهم سيسلمون القوات المسلحة الروسية 98 مروحية من طراز "مي-28إن إم" قبل عام 2027.

وتضمنت العملية التحديثية التطويرية التي خضعت لها مروحية "مي-28إن (الصياد الليلي) وأسفرت عن إنتاج المروحية الجديدة، تزويدها بالمروحة الرئيسية الأكثر تطورا. ولهذا ارتفعت سرعة المروحية الجديدة "مي-28إن إم" إلى 400 كم في الساعة.