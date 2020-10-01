قوات الاستطلاع الروسية تنفذ عملية إنزال جوي من مروحيات "مي-8"... فيديو

بدأت المرحلة النشطة من التدريبات التكتيكية الثنائية لجيش الدبابات في المنطقة العسكرية الغربية في منطقة نيجني نوفغورود، في يوم القوات البرية.

يجري جيش دبابات الحرس في المنطقة العسكرية الغربية مناورات ثنائية في منطقة نيجني نوفغورود في يوم القوات البرية، الذي يحتفل بالذكرى 470 لتأسيسها.

بدأت المرحلة النشطة من التدريبات بالذخيرة الحية في ميدان تدريب مولينو. خلال المرحلة الرئيسية، قام جنود الدبابات والقوات المؤللة والمدفعية ووحدات الاستطلاع بأكثر من 2000 مهمة إطلاق نار لتدمير عدو افتراضي.

وبحسب الخطة، فقد تم إنذار العسكريين وقاموا بمسيرة إلى منطقة الاستخدام القتالي في ظروف أعمال التخريب والاستطلاع ونصب كمائن العدو الافتراضي.

استولت الوحدات الفرعية للدبابات والقوات المؤللة، تحت غطاء مروحيات هجومية من طراز مي-24 "التمساح" ، ومدفعية ذاتية الحركة "مستا-إس"، وأنظمة إطلاق صواريخ "غراد" و"أوراغان" المتعددة، وكذلك قذائف الهاون، على منطقة العملية العسكرية ودمرت العدو.

بالإضافة إلى ذلك، تدرب جنود الدبابات على أساليب تكتيكية حديثة لإطلاق النار. تم استخدام مجمعات الطائرات المسيرة لإجراء الاستطلاع، وضبط نيران وحدات المدفعية والدبابات، وكذلك تقييم فعالية إصابة الأهداف.

خلال المرحلة الرئيسية أيضًا، نزلت فرق الاستطلاع بالمظلات في مؤخرة العدو الافتراضي من مروحية مي-8 باستخدام أنظمة المظلات دي-10.

في المجموع، شارك في التدريبات أكثر من 3500 جندي وحوالي 700 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.