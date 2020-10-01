البنتاغون يتقدم بطلب لشراء نماذج من الأسلحة السوفيتية

تقدم البنتاغون بطلب لشراء مجموعة من النماذج بالحجم الكامل لبعض عينات الأسلحة السوفيتية لقاعدة فورت بينينغ العسكرية، وفقًا لتقارير قناة RT الروسية.

ونقلت القناة عن وثيقة: "حاليا، لم يتم تمويل هذا الاقتراح، ولكن من المتوقع أن يتم تلقي الأموال لتنفيذه".

ويهتم البنتاغون بنماذج من قاذفات القنابل اليدوية وبنادق كلاشينكوف الهجومية والمدافع الرشاشة وبندقية دراغونوف والقنابل اليدوية التي يجب أن تكون مصنوعة من مادة يوريتان شديدة التحمل "لتحمل سنوات عديدة من التدريب".

وأشير في الوثيقة إلى أن المنتجات ستستخدم للتدريب، بما في ذلك بهدف تطوير "مهارات التعامل مع أسلحة العدو".