فيديو سقوط مقاتلة "إف- 35" بعد اصطدامها بطائرة أخرى

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتحطم مقاتلة "إف -35 بي"، صوره شهود عيان. تُظهر اللقطات كيف تحطمت الطائرة واصطدمت بالأرض، وبعد ذلك يحدث انفجار قوي.

يذكر أن الحادث وقع في 29 سبتمبر/ أيلول. اصطدمت مقاتلة من طراز F-35B بطائرة ناقلة من طراز KC-130J Hercules أثناء التزود بالوقود. لحسن الحظ، تمكن طيار المقاتلة من النجاة. كما نجا طاقم KC-130J أيضًا. وفقًا لموقع Military.com ، قام بهبوط اضطراري بالقرب من مطار تيرمال، على بعد حوالي 130 ميلاً شمال شرقي سان دييغو.