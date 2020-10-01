إنفاق أكثر من 70 مليون دولار على حل مشكلات "إف-35"

سيتم تخصيص نحو 70.6 مليون دولار لإصلاح مشكلة قطع الغيار للطائرة F-35. توصلت وزارة الدفاع الأمريكية ولوكهيد مارتن إلى هذا الاتفاق.

ومؤخرا تسلم الجيش الأمريكي قرابة 15 ألف قطعة غيار لمقاتلات لم تستوف الشروط. توضح Defense News أن المشكلات كانت متعلقة بسجلات المعدات الإلكترونية (Electronic equipment logs, EEL): حيث حالت الأخطاء في النظام دون استخدام هذه القطع.

يراقب استخدام EEL استخدام وعمر أجزاء F-35 ويهدف إلى المساعدة في تطوير طرق فعالة اقتصادية لخدمة المقاتلات. إذا كان EEL غير دقيق، فقد يحتاج فنيو Lockheed Martin إلى بضع ساعات إضافية لتسوية البيانات وتحميل الجزء في نظام الإبلاغ ووضعه في المقاتلة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الاستثمار في غضون أسبوعين، تمت الموافقة عليها من قبل لجنة مخصصة في الكونغرس الأمريكي. لكن المشكلة هي أن الحديث عن نصف المبلغ الذي سبق أن أعلنته الوكالة الأمريكية لإدارة عقود الدفاع، وفقا للموقع.