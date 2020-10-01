كلاشنيكوف تعرض المدفع الرشاش" بي بي كي-20" الجديد بكل التفاصيل...فيديو

ظهر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فيه رشاش كلاشينكوف PPK-20 الجديد بكل التفاصيل ومن زوايا مختلفة.

تم أيضًا عرض بعض خصائص أداء هذا السلاح في مقطع فيديو قصير، مدته 50 ثانية، أعده متخصصون في كلاشينكوف.

على وجه الخصوص، يبلغ طول PPK-20 مع مخزون قابل للطي 640-700 ملم. ويبلغ طول السبطانة 233 ملم. يزن المدفع الرشاش الجديد 3.65 كغم.

يستخدم PPK-20 رصاصات 9x19 LUGER. في هذه الحالة، تبلغ سعة المخزن 30 طلقة.

تم تطوير السلاح الجديد على أساس مدفع رشاش Vityaz-SN، والذي تستخدمه القوات الخاصة لهياكل السلطة.