بيلاروسيا تختبر قاذفة اللهب "شكفال"...فيديو

نجح نموذج أولي لقاذفة اللهب عيار 122 ملم "شكفال"، التي أنشأتها شركة "فولاتافتو"، في اجتياز اختبارات إطلاق النار في ملعب التدريب "أوسيبوفيتشسكي" في نهاية سبتمبر/ أيلول.

أثناء اختبارات إطلاق النار، تم فحص جميع أنظمة المركبة القتالية وتأكيد الخصائص المحددة.

المركبة القتالية لنظام إطلاق الصواريخ 122 ملم "شكفال" مزودة بأنابيب توجيه منتجة محليا ونظام أوتوماتيكي للتحكم في إطلاق النار، ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومحطة أرصاد جوية، ونظام حديث للاتصالات ونقل البيانات، ونظام توجيه آلي للعمل كجزء من مجموعة مع الحصول على موقع الهدف، مما يقلل بشكل كبير من الفاصل الزمني للمركبة القتالية في موقع إطلاق النار ويزيد من قدرتها على الصمود في ظروف القتال الحديثة، بحسب موقع belvpo.

يشار إلى أنه لأول مرة، تم اختبار أنابيب التوجيه لنظام إطلاق الصواريخ، المصنَّعة وفقًا للتقنية المطورة في شركة VOLATAVTO ، في يوليو/تموز 2020.