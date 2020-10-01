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    مناورات الجيش الروسي في إقليم ما وراء بايكال، زابايكاليه، روسيا 22 يوليو 2020

    زهور "الكريزانتيم" للمشاة... القوات البرية الروسية تستلم الأسلحة الجديدة

    © Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
    رصد عسكري
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    تحتفل روسيا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول بيوم القوات البرية، وبهذه المناسبة تحدث قائد القوات البرية الجنرال أوليغ ساليوكوف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن تطور القوات وأسلحتها ومعداتها الجديدة.

    وأكد  ساليوكوف أن القوات تحصلت على المزيد من الأسلحة والآليات العسكرية الجديدة، مشيرا إلى أن القوات ستستلم أكثر من 2500 صنف جديد من الأسلحة والآليات العسكرية خلال العام الحالي.

    صاروخ يخترق أي درع

    ومن بين الأسلحة الجديدة، التي تحصل عليها القوات البرية منظومات صواريخ "بوك-إم3" المضادة للطائرات وصواريخ "فيربا" المحمولة على الكتف وراجمات صواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-غي" ومدافع "مستا-إس إم" الذاتية الحركة وصواريخ "خريزانتيما-إس بي" (هذه الكلمة الروسية تعني زهرة الكريزانتيم) المضادة للدبابات، ودبابات "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" ومدرعات "بي إم بي 3" و"بي تي إر-82أ".

    وتحصل وحدات الاستطلاع والاستخبار على الطائرات المسيرة ومنظومات "ستريليتس" للاستطلاع والاتصال وسيارات "تايفون-كا" المحصنة.

    ولفت الجنرال ساليوكوف إلى أن منظومة صواريخ "بوك-إم3" تعتبر أفضل منظومة من نوعها في العالم، وأن صاروخ "خريزانتيما-إس بي" قادر على اختراق دروع  الدبابات الحديثة كافة.

    منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - مروحية مي - 8
    © Sputnik . Aleksander Vilf
    قوات الاستطلاع الروسية تنفذ عملية إنزال جوي من مروحيات "مي-8"... فيديو
    وتحتوي المدرعات التي تحصل القوات البرية عليها في هذا العام على برج الأسلحة الجديد المعروف باسم "بيريجوك"، والذي يضم صواريخ "كورنيت" المضادة للدباباتة والمدفع الآلي عيار 30 ملم وقاذف الرمّانات الآلي. ويقدر صاروخ "كورنيت" على تدمير الأهداف المدرعة والجوية من مسافة 10 كيلومترات.

    المدفعية

    ويتواصل العمل في مشروع "نابروسوك" الذي يتضمن إنشاء مجموعة كاملة من مدافع الهاون التي توضع على العربات ذات العجلات والعربات المجنزرة، وتقدر على إطلاق النيران من المواقع غير المجهزة.

    وفي ما يخص مدافع الدبابات ذكر قائد القوات البرية أن الدبابات الروسية الحديثة "تي-72بي3" و"تي-72بي3إم و"تي-80بي في إم" وتي-90إم" مزودة بمدافع عيار 125 ملم، التي تمكّن الدبابات من تحقيق المهام المطروحة عليها بنجاح وليس مستبعدا، مع ذلك، أن يزداد عيار مدافع الدبابات.

    الحماية من الطائرات المسيرة

    وتملك القوات البرية الروسية الوسائط الكفيلة بحمايتها من الطائرات المسيرة، التي تعتبر سلاحا هجوميا فعالا.

    وقال الجنرال ساليوكوف إن "منظومة صواريخ "تور-إم2" تعتبر اليوم السلاح الأكثر فعالية لمواجهة الطائرات المسيرة الهجومية. ولكن ثمن صاروخها يفوق ثمن الطائرة المسيرة. ولهذا يجري العمل على صنع الصاروخ الصغير الحجم والرخيص الثمن لهذه المنظومة".

    ومن الوسائط الأخرى المخصصة لمواجهة الطائرات المسيرة مدفع "ديريفاتسيا بي في أو" عيار 57 ملم، الذي قارب العمل في إنشائه على النهاية، ومجموعة "بانتسير-إس إم" الصاروخية المدفعية، التي يجري العمل على تهيئتها للقوات البرية.

    وفي الوقت نفسه يشهد نظام استخدام الطائرات المسيرة، التي تملكها القوات البرية الروسية تطورا.

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    أسلحة متطورة, أسلحة, تسليم, القوات البرية, روسيا
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