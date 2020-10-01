مصر وفرنسا تنفذان تدريبا بحريا مشتركا في البحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين جيشي البلدين.

القاهرة- سبوتنيك . وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الخميس، أن هذا التدريب تم "باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/ 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)".

وبحسب الوكالة "تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة؛ منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية".

وأضافت: "اشتمل التدريب أيضا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار، وأظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم".

ولفتت الوكالة المصرية الرسمية إلى أن تلك التدريبات "تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال؛ بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم فى البحر المتوسط".

يشهد الوضع في شرق المتوسط توترا بسبب خطط تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط، الأمر الذي لاقى انتقادات كبيرة من مصر وفرنسا واليونان وقبرص، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وانسحبت فرنسا من مهمة بحرية يديرها حلف شمال الأطلسي (ناتو) على أثر خلافات مع تركيا مع تصاعد التوتر بين البلدين في ضوء اتهامات متبادلة بتأجيج الصراع في ليبيا.