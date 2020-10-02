الكشف عن أفضل دبابة للحرب العالمية الثالثة

رأى الخبير ينس فينير، من متحف درسدن في حديث على موقع يوتيوب، أن دبابة "تي-72" كانت أفضل دبابة في ذلك الوقت. ولو نشبت الحرب العالمية في حقبة الحرب الباردة لكانت هذه الدبابة أفضل دبابة مناسبة للحرب.

تقدمت دبابة "تي-72" على نظيراتها الغربية مثل "ليوبارد 1" الألمانية و"مي60" الأمريكية، في نواح كثيرة.

وتميزت دبابة "تي-72" بقوة النيران والقدرة على المناورة والسرعة وبحماية طاقمها من تداعيات الانفجار النووي ومن الأسلحة الكيميائية والجرثومية.

ولأنها رخيصة الثمن نسبيًا فإن دو كثيرة تمتلك دبابات "تي-72".

ومن الجدير ذكره أن روسيا قامت بتطوير دبابة "تي-72". وأسفرت العملية التطويرية عن إنتاج دبابة جديدة تحمل اسم "تي-72بي3إم". كما صنعت روسيا دبابات جديدة أخرى في الفترة الأخيرة من بينها "تي-14" و"تي-90إم" اللتان تعتبران من أفضل دبابات العالم في الوقت الراهن.