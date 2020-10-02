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    إحدى محطات الرادار الروسية

    بتكنولوجيا فائقة التطور... روسيا تعزز الرقابة على الفضاء حول الأرض

    © Sputnik . Igor Zarembo
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    أعلن قائد عسكري روسي أن روسيا تقوم بتعزيز الرقابة على الفضاء حول الأرض .

    وكشف الجنرال أندريه فيشينسكي، قائد القوات الفضائية التابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية، أن روسيا بصدد تعزيز إمكانيات نظام مراقبة الفضاء من أجل وضع الأجرام الموجودة في الفضاء حول الأرض تحت مراقبتها الدائمة.

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    منشآت المراقبة

    وقال الجنرال فيشينسكي في تصريح لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا":

    "إلى جانب إنشاء الوسائل الجديدة لاكتشاف الصواريخ المهاجمة يتم تعزيز إمكانيات نظام مراقبة الفضاء".

    ويعتبر هذا النظام من مكونات الدفاع الجوي الفضائي وهو عبارة عن نظام المعلوماتية الذي خصص لمراقبة الفضاء بصفة مستمرة في وقت السلم والحرب.

    وتتم مراقبة الفضاء بواسطة أجهزة الرادار والليزر والأجهزة البصرية الإلكترونية الموجودة في منطقة موسكو وإقليم ألطاي وفي شرق شطر روسيا الآسيوي وإقليم قرشاي شركس وجمهورية طاجيكستان.

    وسيتم في الأعوام القليلة المقبلة إنشاء أجهزة المراقبة الجديدة والتي ستوضع في إقليم ألطاي وشرق شطر روسيا الآسيوي وإقليم بورياتيا وشبه جزيرة القرم. وتعتمد أجهزة المراقبة الجديدة على التكنولوجيا المتطورة التي تزيد إمكانياتها إلى حد كبير.

    وستمكّن أجهزة المراقبة الجديدة القوات الفضائية الروسية من مراقبة الفضاء حول الأرض في كل الاتجاهات وعلى أقصى ارتفاع ممكن بصفة مستمرة.

    منع تنفيذ السيناريو الخطير

    وأعلن السفير فاسيلي نيبينزيا، ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الأطلسيين قد يحاولون في أقرب وقت وضع ما هو تابع لأسلحة في الفضاء، ولكن روسيا ستبذل قصارى الجهد لمنع تنفيذ هذا السيناريو الخطير جدا.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناشد في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول، الدول الرئيسية حظر نشر الأسلحة في الفضاء.

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