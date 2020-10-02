روسيا تستعد لإطلاق طائرتها المستقبلية الجديدة

بدأت روسيا استعدادات لإطلاق طائرة "إيل-114-300". وفي إطار الاستعدادات لإطلاق النموذج العملي من طائرة الركاب المستقبلية "إيل-114-300" تم التحقق من صلاحية دورة الوقود وتم تشغيل المحرك.

وتعتبر طائرة "إيل-114-300" شقيقة طائرة "إيل-114" التي دخلت الخدمة في عام 2001. وبحسب صانعها فإن مدى الطائرة الجديدة أكبر وتكلفتها الاستثمارية أقل.

وزودت طائرة "إيل-114-300" بمحرك "تي في7-117إس تي" وهو محرك تريبني مروحي من صنع روسي. وتبلغ قوته 3000 قوة حصانية. ويزن المحرك ما لا يزيد على 500 كيلوغرام، وهو محرك اقتصادي يقل معدل استهلاكه للوقود عن 200 غرام للقوة الحصانية الواحدة في الساعة.

وتم تجهيز النموذج العملي الأول بكل المعدات اللازمة، بينما بدأ صناع طائرات "إيليوشين" يعملون على إنشاء النموذج التجريبي الثاني وفقا لـ"ريبورتيور".