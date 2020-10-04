مجلة أمريكية تقيم تحديث الدبابات الروسية

وفقًا لـThe National Interest ، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يتم إيقاف تشغيل الدبابات العاملة حاليًا واستبدالها بأحدث دبابات تي-14 "أرماتا". ومع ذلك، فإن التحديث الجاد للدبابات الروسية، التي تم تطويرها خلال الحقبة السوفيتية، يجعلها عدوًا خطيرًا.

الحديث بشكل خاص عن "تي-72بي3" و"تي-72بي في إم" و"تي-90إم". فهي مسلحة بمدافع 125 ملم ويمكنها استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة، مما يسمح لها بإكمال المهام القتالية بنجاح. ولكن في عملية التحديث الإضافية، يمكن تسليح المركبات بمدافع أكثر قوة، مما سيزيد من قدراتها في ساحة المعركة. وقد اكتسبت روسيا بالفعل خبرة كبيرة في تحسين الدبابات.

على سبيل المثال، نشأت تي-72بي3 من عائلة دبابات القتال الرئيسية السوفيتية. وأظهرت تي-72بي3إم المحسّنة، التي تم تقديمها لأول مرة في بطولة العالم للدبابات بياثلون 2014 ، قدرات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. تحتوي هذه الدبابة على نظام محسّن للتحكم في إطلاق النار ونظام تحديد الهدف تصوير حراري جديدة. في الوقت نفسه، تسمح خصائص التنقل والقتال ل تي-72بي3إم بالتنافس مع أحدث الدبابات الأجنبية.

تي-80بي في إم هي نسخة حديثة من تي-80. هي، على سبيل المثال، لديها حماية ديناميكية محسنة "ريليكت". تشير المجلة الأمريكية أيضًا إلى أنه بفضل محرك التوربينات الغازية، تبين أن تي-80بي في إم هي الأفضل للعمل في خطوط العرض الشمالية لروسيا مع درجات حرارة منخفضة. وفقًا لـ The National Interest ، إذا كانت دبابات الديزل تستغرق حوالي 45 دقيقة لتشغيلها بدرجة حرارة -30 درجة مئوية، فيمكن للطاقم تشغيل دبابة توربينية غازية في دقيقة واحدة. ويلاحظ أيضًا أن تي-80 مريحة أكثر عند العمل في ظروف مناخية قاسية.

تؤكد National Interest أنه في المرحلة التالية من التحديثات مع تثبيت أسلحة أكثر قوة، ستحصل هذه الدبابات على قدر أكبر من الفتك.