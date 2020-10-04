لأول مرة...عرض إطلاق مقاتلة "سو-35إس" لصاروخ "إر-37إم"

أظهر مقطع فيديو، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، اختبار سلاح جديد لمقاتلة "سو-35إس".

تم إصدار مقطع الفيديو، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مركز اختبار الطيران تشكالوف التابع لوزارة الدفاع الروسية. يوضح الفيديو كيف تطلق مقاتلة سو-35إس صاروخ جو-جو إر-37إم. طورت هذا السلاح، المعروف أيضًا باسم إر في في-بي دي و"المنتج 620" شركة "فيمبيل" (جزء من شركة الصواريخ التكتيكية).

من المعروف أن أقصى مدى إطلاق للصاروخ يصل إلى 200 كيلومتر. يبلغ ارتفاع أهداف الضرب من 15 مترًا إلى 25 كيلومترًا. يبلغ وزن إطلاق الصاروخ إر-37إم حوالي 510 كغم. يزن الرأس الحربي المتفجر شديد الانفجار 60 كغم. طول الصاروخ 4.06 متر.

يحتوي الصاروخ على محرك مزدوج يعمل بالوقود الصلب ونظام توجيه مشترك: بالقصور الذاتي مع تصحيح لاسلكي ورادار نشط مع صاروخ موجه في المرحلة الأخيرة من الرحلة. هذا يسمح بإطلاق النار على مبدأ "اطلق وانسى".

المقاتلة سو-35 قادرة على حمل ما يصل إلى أربعة صواريخ إر-37إم. من المفترض أيضًا أن الإصدار الجديد سيدخل ضمن أسلحة مقاتلات ميغ-31بي إم، والتي يمكنها استيعاب ستة صواريخ.