الخارجية الإيرانية: إيران سوف تتحرك في تعاونها العسكري مع روسيا وفق الحاجة

قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها ستتعاون عسكريا مع روسيا وفق احتياجاتها، مؤكدة التعاون مع الدول الصديقة في ذلك الصدد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، بسؤاله عن التعاون العسكري مع روسيا في ظل حظر السلاح على بلاده، إن "وزارة الدفاع الإيرانية سوف تتخذ خطوات حسب حاجاتها للتعاون العسكري والتسليحي مع الصديقة روسيا".

وتابع أنه "بعد انتهاء الحظر التسليحي على إيران، سوف تبدأ مفاوضات مع الدول الصديقة لتأمين حاجاتها من الأسلحة".

وأضاف أنه خلال الفترة التي خضعت فيها إيران لحظر التسليح، فقد تمكنت البلاد من "تلبية الكثير من حاجاتها العسكرية وصارت مصدرة للسلاح".

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد ناشد المجتمع الدولي في وقت سابق لإرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي "إن بي تي" فورا وتدمير ترسانتها النووية، وإرغامها على الرضوخ لنظام التفتيش الأكثر دقة وتفصيلية والذي يلتزم به أعضاء معاهدة "إن بي تي".