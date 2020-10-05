أخطر السفن الروسية على الغواصات الأمريكية

تعتبر السفن الكبيرة المضادة للغواصات من المشاريع 1155 "فريغات" و1155.1 من طراز "الأدميرال تشابانينكو"، الأخطر بالنسبة للغواصات الأمريكية. توصل إلى هذا الاستنتاج الكاتب في موقع We Are The Mighty هارولد هاتشينسون.

وكتب هاتشينسون، إن سفنا من هذا النوع كانت ضرورية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بسبب الحاجة إلى حماية الطراد الثقيل الحامل للطائرات "كييف" وطراد الصواريخ النووية الثقيلة "كيروف" من الغواصات.

كان للسفينة الرائدة في مشروع 1155 "أودالوي" سعة 6840 طنًا، وسرعة قصوى تبلغ 30 عقدة وتحمل مروحيتين كا-52 المضادة للغواصات. كتب المؤلف: "كان لهذه السفينة عدد من القدرات التي يمكن أن تسبب كوابيس لقبطان غواصة أمريكية". من بينها منصتا إطلاق من مجمع "راستروب-بي": هذه الصواريخ فاقت الطوربيدات المثبتة على غواصات الناتو في المدى.

كما تم تجهيز السفينة بمدفعين من عيار 100 ملم ومدفعية قوية مضادة للطائرات وأسلحة أخرى. في المجموع، بنى الاتحاد السوفيتي 12 سفينة من هذا النوع، بالإضافة إلى "الأدميرال تشابانينكو" المعدلة.

وخلص هارولد هاتشينسون إلى أنه اليوم، توجد ثماني سفن من هذا النوع في الخدمة، ولا تزال منصة قوية مضادة للغواصات.